Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


16 Eylül 2023 10:39
GSB Destek Personeli Mersin

Destek Personeli asil listede olup ta feragat edecek olan var mı

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