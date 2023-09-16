Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Eylül 2023 10:45
Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonunda Çalışan Varmı?

Merhaba arkadaşlar Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonunda çalışan var mı bir soru soracaktım. Artık Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapmadan önce buraya mı müracaat ediyoruz böyle bir zorunluluk mu var konu ADİL YARGILAMA HAKKININ İHLALİ 14 YIL SÜREN CE YARGILAMASI NEDENİYLE

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