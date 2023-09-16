Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Eylül 2023 10:54
BAKANIN MÜLAKAT ISRARI
Onu üniversiteye alırken yapacaksın sayın bakanım. Üniversiteye alıp 4-5 yıl oyaladıktan sonra sen öğretmen olamazsın demek hakka hukuka uygun değil. Olacaksa üniversiteye alım yaparken mülakat olmalı.

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