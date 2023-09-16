Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Eylül 2023 10:58
Ayin 16sinda ekside olmayan var mı?
Bu durum sadece bende var sanıyordum,şu anda -28 bindeyim.Dün bir dost ortamında sordum memur arkadaşlara en az ekside olan benmişim.Sizde durumlar nedir arkadaşlar?Herkes aynı mi

Fatih TURAB
Aday Memur
16 Eylül 2023 11:00
Bende de maaş ilk günden tükendi maalesef. Karta yükleneceğiz yine.

RadikalIl ve Sertt
Aday Memur
16 Eylül 2023 11:03

ben daha maaşıma dokunmadım bile.nasıl bu kadar çok para harcıyorsunuz hayret valla


kmkm_tr
Şube Müdürü
16 Eylül 2023 11:10
Tam ciddi cevap yazacaktım ki sen ve eski yorumlarını hatırladım.Eğer aynı trolsen cevap yazmamak en iyisi.Seni tebrik ederim en iyi iktisatçı sensin
RadikalIl ve Sertt, 2 saat önce

ben daha maaşıma dokunmadım bile.nasıl bu kadar çok para harcıyorsunuz hayret valla


Kagiş
Müsteşar
16 Eylül 2023 11:16

Ben artılardayım!! Çift maaşım. Ev var, araba var, var var!!?))


SINIF54
Şef
16 Eylül 2023 12:06
1400 liram kaldı. Zengin sayılırım meslektaslarıma göre (!)

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
16 Eylül 2023 12:31

Neden o kadar eksidesiniz ? Abartı olmuş sanki.


Velocıraptor
Genel Müdür
16 Eylül 2023 12:32

Kemal Sunal taktiği izleyerek dışarı adım atmadığım için 8100 Türk lirası.

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