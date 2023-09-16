Ayin 16sinda ekside olmayan var mı?

Bu durum sadece bende var sanıyordum,şu anda -28 bindeyim.Dün bir dost ortamında sordum memur arkadaşlara en az ekside olan benmişim.Sizde durumlar nedir arkadaşlar?Herkes aynı mi

Bu durum sadece bende var sanıyordum,şu anda -28 bindeyim.Dün bir dost ortamında sordum memur arkadaşlara en az ekside olan benmişim.Sizde durumlar nedir arkadaşlar?Herkes aynı mi