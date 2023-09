panik atak hk

bu konuda rapor alsan da zor devrem. panik atak zor bir rahatsızlık. ilk panik atağını hatırlar. bunu sana anlatamayabilir. bir psikolog ile görüştür. Tedavisi mümkün bir rahatsizlik. Bir olay yaşarsın bu olay bunyene ağır gelir. o olayı tüm detayları ile hatırlarsın. ortamdaki koku hava sıcaklığı nem ses her bir şeyi detayları ile hatırlarsın. ama cümlelere dökmen zor. o olaya benzer bir benzerlik yaşarsa direkt o olayı hatırlar. ve aynı duyguları birebir yaşar. deprem anını örnek verelim. o saati gece gündüz sıcaklık nem her bir şeyi beyin hatırlar. siz bir anıyı beyninize 300 megabayt olarak kaydedersiniz. eğer olay size çok büyük bir duygu yaşatmışsa beyin sizi korumak için Şoka girer ve beyne bu anı kaydedilmez. anı 500 cigabayt olarak ortada kalır. her hatirladiginizda aynı duyguyu yaşarsınız. Basit bir tabir ile psikologlar bu olayı anı olarak beyne kayıt yaptırıyorlar.

