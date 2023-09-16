Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Eylül 2023 11:20
panik atak hk
arkadaşlar polis memuruyum eşimde panik atak var raporda aldık ve 1 defa da intihar girişimin de bulunuldu polis raporlarında da mevcut vardiyalı çalışıyorum raporu versem gece gitmeme gibi bir durum olabilir mi yalnız evde kalamıyor çünkü ?

plt.kaan
Aday Memur
16 Eylül 2023 12:25
bu konuda rapor alsan da zor devrem. panik atak zor bir rahatsızlık. ilk panik atağını hatırlar. bunu sana anlatamayabilir. bir psikolog ile görüştür. Tedavisi mümkün bir rahatsizlik. Bir olay yaşarsın bu olay bunyene ağır gelir. o olayı tüm detayları ile hatırlarsın. ortamdaki koku hava sıcaklığı nem ses her bir şeyi detayları ile hatırlarsın. ama cümlelere dökmen zor. o olaya benzer bir benzerlik yaşarsa direkt o olayı hatırlar. ve aynı duyguları birebir yaşar. deprem anını örnek verelim. o saati gece gündüz sıcaklık nem her bir şeyi beyin hatırlar. siz bir anıyı beyninize 300 megabayt olarak kaydedersiniz. eğer olay size çok büyük bir duygu yaşatmışsa beyin sizi korumak için Şoka girer ve beyne bu anı kaydedilmez. anı 500 cigabayt olarak ortada kalır. her hatirladiginizda aynı duyguyu yaşarsınız. Basit bir tabir ile psikologlar bu olayı anı olarak beyne kayıt yaptırıyorlar.

Taribo West
Aday Memur
16 Eylül 2023 12:26
gece yine de çalıştırırlar diyorsun yani
plt.kaan, 29 dk. önce
bu konuda rapor alsan da zor devrem. panik atak zor bir rahatsızlık. ilk panik atağını hatırlar. bunu sana anlatamayabilir. bir psikolog ile görüştür. Tedavisi mümkün bir rahatsizlik. Bir olay yaşarsın bu olay bunyene ağır gelir. o olayı tüm detayları ile hatırlarsın. ortamdaki koku hava sıcaklığı nem ses her bir şeyi detayları ile hatırlarsın. ama cümlelere dökmen zor. o olaya benzer bir benzerlik yaşarsa direkt o olayı hatırlar. ve aynı duyguları birebir yaşar. deprem anını örnek verelim. o saati gece gündüz sıcaklık nem her bir şeyi beyin hatırlar. siz bir anıyı beyninize 300 megabayt olarak kaydedersiniz. eğer olay size çok büyük bir duygu yaşatmışsa beyin sizi korumak için Şoka girer ve beyne bu anı kaydedilmez. anı 500 cigabayt olarak ortada kalır. her hatirladiginizda aynı duyguyu yaşarsınız. Basit bir tabir ile psikologlar bu olayı anı olarak beyne kayıt yaptırıyorlar.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade Kararıİstanbul'da Bıçaklı Saldırgan, YANLIŞ POLİSE Çattı!Durdurma Verenlerin DurumuTecrübeli polis abilerden fikir danışmaEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Mazeret DilekcesiOcak tahmini zamNeden en çok şükürcüler polislerdeKalıtsal/Genetik HastalıklarKendi Talebimiz ile Dilim Belirtir Rapor alabilir miyiz?

Sözlük

gezilecek yer tavsiyesi 1 gothika 4 gaziantep fıstık müzesi 1 neyse 1 yozgat 3 devri sabık 1 Olağan İnsanlar 1 eris varyantı 3 hoşlandığım erkek çok çirkin 2 voltran 1

Son Haberler

Bakan Ersoy: Turizmimizi çeşitlendirmeye devam ediyoruzEris varyantı Türkiye'de görüldü: Varyant risk arz ediyor mu? Kısıtlamalar geri mi dönüyor?Mersin'de çöp kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi öldüHipnoz ile çocuklara 'ailesinden istismar gördüğünü' söyleten profesör tutuklandıTicaret Bakanı Bolat: İpek Yolu yüzyıllar önce vardı, yine var olmaya devam edecek

Editörün Seçimi

Yarın Mb beklenti anketinde Eylül ayı enflasyonu %8 yılsonu % 70 civarı olması gerekir2023 Eylül maaşlarımızı yazalımTL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar