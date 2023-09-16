Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


16 Eylül 2023 11:20
4b li çalısırken kurum içi farklı ünvanda alıma başvuru yapmak

Kurumda 4b li destek personeli olarak atandım ve şuan yeni alım ilanı yayınlandı 4b güvenlik görevlisi olarak başvuru yapmamın bir sakıncası veya cezası olurmu acaba

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