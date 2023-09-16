Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Eylül 2023 11:30
Pomem eğitimindeyken Paem'e geçiş.

Değerli polis abilerim/ablalarım öncelikler herkese merhabalar,

30.dönem Pomem'i asil olarak kazandım, gelecek ay intibak eğitimi başlayacak. Bugün paem alımı açıklandı ve meslek dışından 500 lisans mezunu alınacakmış. Pomem eğitimindeyken Paem sınavlarına katılabilir miyim? Katılırsam ve Paem'i kazanmam durumunda Pomem tazminatı ödemem gerekir mi?

Buradan daha somut bilgiler alacağımı düşündüğüm için konuyu buraya açtım. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.


JudgeTOworLd
Şef
16 Eylül 2023 11:44
Bi gerçek mi ya? Dış alım bitmişti.. Meslek içi binlerce kişi var bu sınava hazırlanan.

JudgeTOworLd
Şef
16 Eylül 2023 11:47
Şimdi girdim baktım doğruymuş. O kadar çalışan arkadaşım vardı vallahi billahi ben girmeyecektim ama onların adına üzüldüm ve gerçekten iyice artık bu mesleği yapılmaz hale getirdiler
JudgeTOworLd, 1 saat önce
Bi gerçek mi ya? Dış alım bitmişti.. Meslek içi binlerce kişi var bu sınava hazırlanan.

yinemiamcalar
Memur
16 Eylül 2023 12:13

Yazık çok yazık

Toplam 3 mesaj

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