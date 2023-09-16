Pomem eğitimindeyken Paem'e geçiş.

Şimdi girdim baktım doğruymuş. O kadar çalışan arkadaşım vardı vallahi billahi ben girmeyecektim ama onların adına üzüldüm ve gerçekten iyice artık bu mesleği yapılmaz hale getirdiler

Şimdi girdim baktım doğruymuş. O kadar çalışan arkadaşım vardı vallahi billahi ben girmeyecektim ama onların adına üzüldüm ve gerçekten iyice artık bu mesleği yapılmaz hale getirdiler

JudgeTOworLd, 1 saat önce Bi gerçek mi ya? Dış alım bitmişti.. Meslek içi binlerce kişi var bu sınava hazırlanan.