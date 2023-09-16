Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


16 Eylül 2023 11:55
şeddeli eşek

burası da benim köşem olsun. belki bir şeyler atarım buraya.

bir yerde canımı sıkan bir şey olursa çok kalmam orada ama.


Esekherif
16 Eylül 2023 12:01

Bana yalan söyleceksen önce gözlerinle anlaş!

Ancak bu komplo beni yıkabilir, dayandığım destekler devrilir

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