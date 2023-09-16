Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


16 Eylül 2023 11:58
Dsi yer değiştirme hakkında

Mayısta kura ile atanmaya hak kazandım Ağustosta atandım daha tam 1 ay olmadan kurumum degisti bölgeden genel müdürlüğe tayin yaptilar kurum içinde ise 4 defa yer degistirdim sorum şu bu normal mi yoksa benimle uğraşıyorlar mı çözemedim

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