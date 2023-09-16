Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Eylül 2023 12:04
İlk atamada batıya atananlar

10 hizmet puanı veren bir okuldayim zorunlu hizmet vakti geldiği zaman 30 puanım olmuş olacak ben doğu illerine bu puanla gidebilecek miyim


Kitap Dünyası
Memur
16 Eylül 2023 12:06

Hocam ben de ümitlenmiştim üç yılın sonunda ama zorunlu hizmet affı geldiği için tayin süremiz 4 yıla yani 3+1'e çıktı. Anca 40 puan olunca tayin isteyebiliriz


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
16 Eylül 2023 12:32

Doğuda il ve ilçe çok rahat ol


skramz
Daire Başkanı
16 Eylül 2023 12:35

atanırsın doğuda çok boş yer oluyor

Toplam 3 mesaj

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