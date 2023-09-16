Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Eylül 2023 12:31
EGM de psikatri yolu ile silah bırakmak moda oldu
silahı bırakıp hiç bir şey yapmayan memurlar hakkında acilen bir çözüm yolu bulmalı görev yeri değiştirilmeli veya 8.5 calisacaksa sabah giriş çıkışları kontrolu düzgün yapilmali

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