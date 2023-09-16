KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


16 Eylül 2023 12:33
msb/msü ASİLLER // YEDEKLER ( bir yoklama alsak ne güzel ) umutlu bekleyenler olabilir

msb/msü ASİLLER // YEDEKLER ( bir yoklama alsak ne güzel olur ) umutlu bekleyenler olabilir.

Nereye il / göre / branş / (yedek / asil ) durumlarını yazabilir mi lütfen ?

selamlar

saygılar


okansglm
Aday Memur
16 Eylül 2023 12:50
Kocaeli makine mühendisi yedek1

Göhan12
Aday Memur
16 Eylül 2023 12:52
Diyarbakır-Makine Mühendislisi- Asil
Toplam 2 mesaj

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