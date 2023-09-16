Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Eylül 2023 12:33
Dışardan Komiser Alımı
Yine boktan bölümler bitirip atanamayıp polislik mülakatlarına 3-4 kez girip kazanamadıktan sonra komiserliği kazanp gelip başımıza hiç bi bok bilmeden komiser olacaklar ve egolarından geçilmeyecek. Trafik şubedeyim en son birisi şey diyordu şimdi gelen bütün araçları durdurup kemer takmayan hepsine ceza yazacaksın diyordu böyleleri başımızda komiser olcak. Lafta dışardan alımı bitirmişlerdi.. kaç aydır çalıştık boşuna

Ma1ç
Aday Memur
16 Eylül 2023 12:35
bunla alakalı kampanya başlatılsa iyi olur sayın bakan devlet adamı devlet aklı ile yönetiyor çözüm bulacagindan eminim

EGMpersoneli
Aday Memur
16 Eylül 2023 12:37
Abi kusura bakma ama bir bok yapmazlar zaten mantıklı düşünebilseler böyle duyuru yayınlamazlar.
Ma1ç, 21 dk. önce
bunla alakalı kampanya başlatılsa iyi olur sayın bakan devlet adamı devlet aklı ile yönetiyor çözüm bulacagindan eminim

Android60
Daire Başkanı
16 Eylül 2023 12:44

İş kapısı lazım tabi iş bulamayan kardeşlerimize


JW Argo İzmir 3310
Şef
16 Eylül 2023 12:53
şube mudurune iletin konuyu yada vatandasla hem hal olmasina yardimci olun gomserinizin :)
Toplam 4 mesaj

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