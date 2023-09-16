Dışardan Komiser Alımı

Yine boktan bölümler bitirip atanamayıp polislik mülakatlarına 3-4 kez girip kazanamadıktan sonra komiserliği kazanp gelip başımıza hiç bi bok bilmeden komiser olacaklar ve egolarından geçilmeyecek. Trafik şubedeyim en son birisi şey diyordu şimdi gelen bütün araçları durdurup kemer takmayan hepsine ceza yazacaksın diyordu böyleleri başımızda komiser olcak. Lafta dışardan alımı bitirmişlerdi.. kaç aydır çalıştık boşuna

Yine boktan bölümler bitirip atanamayıp polislik mülakatlarına 3-4 kez girip kazanamadıktan sonra komiserliği kazanp gelip başımıza hiç bi bok bilmeden komiser olacaklar ve egolarından geçilmeyecek. Trafik şubedeyim en son birisi şey diyordu şimdi gelen bütün araçları durdurup kemer takmayan hepsine ceza yazacaksın diyordu böyleleri başımızda komiser olcak. Lafta dışardan alımı bitirmişlerdi.. kaç aydır çalıştık boşuna