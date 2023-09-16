Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


16 Eylül 2023 12:41
Yüksek Lisans kayıt silme.

Eski universitemden kaydimi silmek icin gecen hafta dilekce verdim ancak bana persembe gunu silinir demelerine ragmen HALA SILMEMISLER. haftaya cuma kadromun oldugu universitede kesin kayitlar var. kaydimin silinmesi gecikirse yapabileceğim bir şey var mi?

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