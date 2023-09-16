Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Eylül 2023 13:03
Cumhurbaşkanı Yard. Cevdet Yılmaz'ın Açıklaması

Enflasyondaki bu yeni tahminlerimiz ışığında memura önemli bir artış olacağını söyleyebilirim. Hem yüzde 15 artı 2023'ün enflasyon farkı. Bu önemli bir rakam olacak. Artık enflasyon gerçekleşmesine göre. Bu da otomatik olarak memur emeklisine de yansıyacak zaten.


Blue8959
Aday Memur
16 Eylül 2023 13:35
bunlar zaten olması gerek. şeyler değil mi ?

bio_feti
Aday Memur
16 Eylül 2023 13:45
enflasyon farkı zam değildir. birde müjde olarak veriyor.

mezunolmamis
Aday Memur
16 Eylül 2023 13:50

ilk defa gerçeğe yakın enflasyon oranı açıklanıyor o yüzden böyle açıklama yapmış


Xiaomi
Memur
16 Eylül 2023 15:34
enflasyon farkına da zam demezsiniz be
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