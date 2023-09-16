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Editörler : LanetF16 Gökçen


16 Eylül 2023 14:00
Yataş Bedding Alacakların dikkatine

Yataş Beddingten yatak alacak arkadaşlar temmuz ayının ilk haftasında yatağım olmadığından yatak siparişi verdim eylülün 15 geçti sözde 24 işgünü içinde gelecekti hala yatak gelmedi, Yataş gibi köklü bir firma ama ne arayan var ne soran sosyal medyayı ve şikayet varı incelediğimde birsürü teslim problemi olduğunu gördüm, yatak alacak arkadaşlar eğer hemen teslim almayacaklarsa bir düşünün derim. biz iki aydan fazla zamandır yataksız kaldık.

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