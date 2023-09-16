Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


16 Eylül 2023 14:07
Hava Kuvvetleri Maliye-İkmal

Merhaba Komutanlarım.Hava kuvvetlerinde maliye ve ikmal sınıflarını yazacağım.Sizce hangisini öne yazmalıyım tercihlerimde.Bu iki sınıf tüm hava komutanlıklarında çalışır mı?Teşekkürler..

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