KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Eylül 2023 15:07
Kariyer Kapısı Başvuru Acil Yardım

Selam arkadaşlar kariyer kapısından yaptığım bir başvuruda ''

Ön Değerlendirmede Başvurunuz Onaylandı" yazıyor ama değerleme aşaması başvuru bekliyor şeklinde oradan yaptığınız başvuralarda karşılaştınız mı böyle bir durumla ??

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