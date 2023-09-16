Sayın Tekin yeni yapılacak mülakat için, atamalarda yüzde elli kpss yüzde elli mülakat puanı etkili olacak diyor ve şunu ekliyor şu an yüzde yüz mülakat puanı ile atama yapılıyor . Evet ama şu an puanlar yuvarlandığı için genel anlamda bir sıkıntı oluşturmuyor mülakatlar. Atama bekleyen öğretmenler inşallah sıkıntı ile karşılaşmazlar, kendim dört yıldır görevdeyim sadece biraz üzüldüm atama bekleyen arkadaşlar için yeni bir stres daha , Allah yardımcıları olsun .

Sayın Tekin yeni yapılacak mülakat için, atamalarda yüzde elli kpss yüzde elli mülakat puanı etkili olacak diyor ve şunu ekliyor şu an yüzde yüz mülakat puanı ile atama yapılıyor . Evet ama şu an puanlar yuvarlandığı için genel anlamda bir sıkıntı oluşturmuyor mülakatlar. Atama bekleyen öğretmenler inşallah sıkıntı ile karşılaşmazlar, kendim dört yıldır görevdeyim sadece biraz üzüldüm atama bekleyen arkadaşlar için yeni bir stres daha , Allah yardımcıları olsun .