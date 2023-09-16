Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Eylül 2023 15:11
mülakat
Sayın Tekin yeni yapılacak mülakat için, atamalarda yüzde elli kpss yüzde elli mülakat puanı etkili olacak diyor ve şunu ekliyor şu an yüzde yüz mülakat puanı ile atama yapılıyor . Evet ama şu an puanlar yuvarlandığı için genel anlamda bir sıkıntı oluşturmuyor mülakatlar. Atama bekleyen öğretmenler inşallah sıkıntı ile karşılaşmazlar, kendim dört yıldır görevdeyim sadece biraz üzüldüm atama bekleyen arkadaşlar için yeni bir stres daha , Allah yardımcıları olsun .

HakanMatt
Şube Müdürü
16 Eylül 2023 15:13
Umarım böyle bir durum olmaz çünkü sınavdan yüksek alan bir arkadaşımız mülakatta heyecanlanır anlatamazsa ki bu gayet doğal yüzde elli etkileyeceği için puanı sıkıntı olacaktır . Çoğu arkadaş öğrenci karşısında gayet başarılı şekilde ders anlatabilir fakat komisyon karşısında anlatamayabilir. İnsanın hayatının dönüm noktalarından biri de mesleğe başlangıç sonuçta .

HakanMatt
Şube Müdürü
16 Eylül 2023 15:16
Sayın Bakanımız ben inançlı biriyim haksızlık olmaz mülakatlarda dedi . İnşallah komisyonlarda olacak insanlarda da Allah korkusu vardır çünkü büyük bir vebal . Zamanında düşük puanlı kişilere mülakatta yüksek puanlar verildi ve atandılar , kendi hakkıyla yüksek puan alanlarda atanamayan çok insan oldu, tek dileğim inşallah böyle şeylerle karşılaşmayız hak eden hakkını alır .
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