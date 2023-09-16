Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Eylül 2023 16:29
Kamuda mülakat kalkacak.

:)))


majesteleri7
Şube Müdürü
16 Eylül 2023 17:18

Bunun anlamı Tekrar ayağa kalkacak demek yani türkçeniz sıfır

Toplam 1 mesaj

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