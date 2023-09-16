Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


16 Eylül 2023 16:50
Bilen Aydınlatsın
Ağustos celbinde asker öğretmenlik çıktı. sonra ben bedelliye başvurdum ancak talihsiz kaza sonucu parayı harcamak durumunda kaldım. şimdi kasım celbinde tekrar asker öğretmen olarak görev alabilir miyim ?

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