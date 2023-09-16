KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


16 Eylül 2023 17:55
Erzincan pomem

Arkadaşlar 30. Dönem pomemde Erzincan pomemi asil olarak kazandım. Orası hakkında tecrübeli arkadaşlar bilgilerini paylaşabilirmi ?

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