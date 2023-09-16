Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


16 Eylül 2023 18:56
Takibe giren kredi (yardım)

Saygıdeğer devrelerim 2018 yılında konut kredisi çektim. 2019 yılında ödeyemediğim için takibe girdim avukata düştü dosyam hatta banka evi satılığa çıkaracaktı. Son anda banka ile anlaştık ve yapılandırdık. En son dün kalan son iki taksidi de ödeyip kurtuldum. Ama avukat hala borcunuz bitmedi 8500 TL daha vereceksiniz diyor dosyayı kapatmıyor. Sebebi ise vekalet ücreti haciz ücreti vs. Ama yapılandırma sözleşmesinde bu yok. Taksitlerim bitmiş ama hala banka para istiyor. Bu durumda ne yapmam lazım? Yardımcı olmanızı bekliyorum.


Qovboypolis01
Şef
16 Eylül 2023 19:05

Yapılandırma protokolünde avukatlık ücreti icra masrafı vs hepsi dahil toplam borcu belirtiyor zaten.

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