Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Eylül 2023 19:14
Cumhurbaşkanımız ve bakanımızın mülakat görüşleri
Sayın Cumhurbaşkanımız mülakat kalkacak talimatına rağmen, sayın bakanımız mülakattan vazgeçmeyeceğim açıklıyor. Sizce kim kazanır?

atahoca
Genel Müdür
16 Eylül 2023 19:55

Cumhurbaşkanı bu cümle ile hareket eder mi?

Bakan danışmadan hareket etmiş midir?

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