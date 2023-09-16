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Editörler : E.Kayı Han


16 Eylül 2023 20:08
Türk Hava Yolları Afetzede Teknik İstihdam

Merhaba arkadaşlar, Depremzedelere yönelik istihdam aşamasında eylül ayının ilk haftası (son aşama sanırım) yüzyüze ingilizce ve insan kaynakları mülakatı oldu ama bundan sonra herhangi bir mail veya telefon almadık eylül ayının 3. haftasına girerken bu süreçte olan var mı arkadaşlar, aranan cevap alan?

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