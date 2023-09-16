Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


16 Eylül 2023 20:18
Faiz karari ne olur sizce??

Artar mi sabit mi kalir azaltilir mi

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