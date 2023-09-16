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Editörler : Lanet


16 Eylül 2023 20:28
Yazili ozgecmis ne demek?

Atanmaya aday oldugum kurumda(GSB) istenilen evraklarda "yazili ozgecmis" yaziyor.Bildigimiz ozgecmis formatindan ayri bir sekilde mi hazirlayacagim?Internette ornek bulamiyorum.Bilen varsa cevaplayabilir mi?

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