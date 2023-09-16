Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


16 Eylül 2023 20:44
GSB Buro Personeli istenilen evraklar hakkinda

Istenilen evraklarda "yazili ozgecmis" yaziyor.Her zaman hazirladigimiz ozgecmisten farki var mi?Yazili yazmasi kafami karistiriyor.Internete yazdigimda ornek cikmiyor.

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