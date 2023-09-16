KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


16 Eylül 2023 20:55
Pomem kayıt günü

Arkadaşlar kayıt yapılacak tarih 23 Ekim mi yoksa ondan önceki herhangi bir gün mü kayıt yapmak gerekiyor bilgi verir misiniz?


zaMqi
Aday Memur
16 Eylül 2023 21:34

23 Ekim günü sabah 8 akşam 5 arası

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