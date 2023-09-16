Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Eylül 2023 21:14
anasınıfı norm fazlası

Arkadaşlar merhaba, okul öncesi öğretmenliği yapıyorum. İdarenin sistemine 9 tane öğrenci düşmüş fakat anasınıfına faal olarak 3 tane öğrenci geliyor. Bu yüzden sınıf mevcudum 3 gözüküyor. Bu durum da norm fazlası olur muyum? Öğrenci sayısının en az 5 mi olması gerekiyor?

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