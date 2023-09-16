Tıbbı Sekreter Hastaneden Tsm'ye geçiş

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
Göreve başlayış için mesaj geldi Acill Yardım. Talesemi minör hemoglobini nasıl artar.Asm geçişSağlık Mazeret Tayinleri Eylül de toplancak Sorumludan çıkarken izin mi alınır bildirilir mi?Raporlu iken tayin çıkmaAcil Destek. Kan takviyesi nerden temin edilir.Ağır engelli yakını tayini sonuçlandıAllah aşkına yardım edin uyuyamıyorumönemli
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Yarın Mb beklenti anketinde Eylül ayı enflasyonu %8 yılsonu % 70 civarı olması gerekir2023 Eylül maaşlarımızı yazalımTL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar