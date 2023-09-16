KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


16 Eylül 2023 22:10
kpss b 90+ için kaç net lazım
eem atama için min kaç puan ve net yapmak gerekiyor

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