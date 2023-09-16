Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Eylül 2023 22:34
Kalk dedem kalk :)) gene mülakat yapcahla torun.torbana

Üstelik alenen-meccanen ve ilk ağızdan mülakatı kaldıracağız diye secim vaadi sunulmasına rağmen... Ah dedem vah dedem (!)


Aktif-Rehberlik-Şart
Genel Müdür
16 Eylül 2023 22:38

Kanımca kararımca

Mülakat demek, ülkemizde domuz eti yasak velakin malumun ilanınca 'Kul Hakkı' serbest demektir. Olası yeni cemaat yapılanmalarına kol kanat germek demek olup mevcut Fetö izlerinin hafızalarda canlı kalmasına ihanet'tiri hafifleteyim delalettir.

Unutulmamalıdır ki

Mülakatın kaldırılması, alenen-meccanen -ilk ağızdan seçim vaadi idi.

Seçmeni kandırmak, egemen bir demokratik bir teamül görülemez.

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