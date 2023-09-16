Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


16 Eylül 2023 22:54
Astsubaylığı bırakıp kit gecmek

Arkadaşlar teknikerim önlisans astsubayım 1 yıl oldu göreve başlayalı ama meslek hiç ışık vermiyor yalan dolan dolu misal kendi içimizdeki birimlere geçme yükselme fln durumlar hep torpil benimde yok kpss çalışıp kit geçmek doğru olur mu sizce veya nasıl bir yol izlemeliyim misal başka şehirde şuan 10 bin tl kira veriyorum inanın hiçbir esprisi yok askeriyenin


ınfazk
Aday Memur
17 Eylül 2023 00:20
kardeşim kpss çalışabileceğine ınancın varsa hiç durma ama evdekı hesap çarşıya uymaz ya çalışma konusu düşündüğün gibi olmazsa ? kira iline gelecek olursak maalesef heryer aynı
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