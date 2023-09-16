Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


16 Eylül 2023 23:10
Elektronik Teknikeri Kurum önerisi

Arkadaşlar dhmı başka hangi kurum maaş ve çalışma şartları olarak iyidir herkes ağzında tek dhmı var? kurum önerir misiniz veya mevcut şartlarda çalışan arkadaşlar yazabilir mi


Destekpersoneli
Aday Memur
16 Eylül 2023 23:27
Teiaş

elektronik49
Şef
16 Eylül 2023 23:52

Su dhmi ozellestirilse de milletin kafasi rahat etse.diğerleri ordan düşük aldigibicin herkesin akli orda kalıyor. Defalarca kpss ye girip dhmi için beyin yoruyor.millet sahip olduğu işe adapte olamiyor.Ama haklılar herkes para için calisiyor

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