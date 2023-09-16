Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


16 Eylül 2023 23:20
beden eğitimi öğretmeni mazeret izni
merhaba arkadaşlar beden eğitimi öğretmenleri farklı bir ilde antrenörlük kursuna katılmak için 1 hafta süreli mazeret izni alabilir mi?

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