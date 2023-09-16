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Editörler : ecoekonomist


16 Eylül 2023 23:59
Bu Hafta Tam 7 Şirket Temettü Veriyor!

Bu Hafta Tam 7 Şirket Temettü Veriyor!

18 Eylül 2023 Pazartesi, Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YATAS), Bera Holding A.Ş. (BERA) ve Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) temettü ödemeleri yapılacak.

19 Eylül 2023 Salı günü Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO) , Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) ve Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. (KAYSE) temettü ödemeleri yapılacak.

21 Eylül 2023 Perşembe günü Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) temettü ödemesi ile haftanın temettü takvimi tamamlanacak.

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