Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Eylül 2023 00:01
Ortaokullara Psikoloji Öğretmeni normu hakkında;

Yeni güncellenen MEB Talim Terbiye Kurulu 9 sayılı karara göre ortaokullarda seçmeli olarak Temel Yaşam Becerileri dersinin okutulabileceği ve 7. 8. sınıf düzeyinde iki kez dersin okutulabileceği yayımlandı. Dersin programı öğrencinin kendini tanıması ve yaşam boyu gelişimdeki fiziksel, sosyoduygusal ve psikolojik gelişimi üzerine olduğunu zannediyorum. Aynı kararda Temel Yaşam Becerileri dersini Psikoloji Öğretmeni olarak geçen psikologların verebileceği belirlenmiştir. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda özellikle öğrencisi kalabalık olan ortaokullarda psikoloji öğretmeni ataması mümkün olabilir. Bu dersin seçmeli ders olarak okutulacağı okullar var mıdır önümüzdeki yıllar için durum ne olur

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