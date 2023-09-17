Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Eylül 2023 00:33
gsb 4b sözleşmeli personel maaş
gençlik ve spor bakanlığına destek personeli temizlik olarak asil yerlestim de maas ne kadar bilgisi olan var mi

Çok Yazılan Konular

4A üzerinden sigorta Sözleşmeli personel maaşıEş durumu tayini hakkında bilgi almak istiyorumİş güvenliği uzmanlığı4B ler Arası geçiş4b li çalısırken kurum içi farklı ünvanda alıma başvuru yapmakSözleşmeli tekniker olarak çalışıyorum sözleşmeli büro personeli olarak atanabilir miyim? Sözleşmeli4B eş durumundan haklı fesih

Sözlük

devri sabık 1 gezilecek yer tavsiyesi 1 hz ibrahim peygamber 2 lut gölü 1 Bugün olanlar 1 hoşlandığım erkek çok çirkin 2 mütemmim cüzü 1 ahuseda 2 true size map 1 öküzü tereğe çıkarmak 1

Son Haberler

Vapurda yolcu, bir başka yolcunun saçını yaktıTürksat 6A'nın Haziran 2024'te uzaya fırlatılması bekleniyorTIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!Kıraathane baskınında vurulan polisten 34 gün sonra acı haberTarlada çalışırken arının soktuğu kadın öldü

Editörün Seçimi

Yarın Mb beklenti anketinde Eylül ayı enflasyonu %8 yılsonu % 70 civarı olması gerekir2023 Eylül maaşlarımızı yazalımTL'den bir (1) sıfır mı atılmalı, 500'lük 1000'lik yeni banknotlar mı basılmalı?Maaş zammı nasıl hesaplanır açıklıyorum, toplanın.Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar