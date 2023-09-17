Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Eylül 2023 00:36
Görevlendirme olarak çalışan engelli öğretmenin isteği dışında yeri değiştirilir mi?

Merhaba kıymetli arkadaşlar, görevlendirme olarak çalışan engelli öğretmenin görevlendirmesi her zaman çalıştığı okulda ihtiyaç olduğu halde yerine başka öğretmen alınıp engelli öğretmenin başka okula görevlendirmesi yapılabilir mi ?

engelli memurun isteği dışında görev yeri değiştirilemez hükmü bu durumda da geçerli olur mu ?

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