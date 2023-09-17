Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Eylül 2023 01:44
tayin sonrası ayrılış
tayin olduktan sonra çalıştığımız kurumdan en geç ne zaman ayrılabiliyoruz?

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