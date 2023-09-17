KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


17 Eylül 2023 02:08
Birisi bana yardımcı olabilir mi???

Merhaba

Kariyer kapısı üzerinden yaptığım bir başvuruda Ön Değerlendirmede Başvurunuz Onaylandı yazıyor ancak değerleme aşamasında Başvuru Henüz Onaylanmadı yazıyor ne demek istiyor ve hangi aşamada onaylanıyor ?

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