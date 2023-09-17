Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


17 Eylül 2023 04:25
ikinci ön lisans işe yarar mı?
ön lisans mezunu 13 yıllık memurum derecem 4/1 kadro derecem 5. ikinci nir ön lisans okumak istiyorum. ikinci ön lisans diploması derece kademe işe yarar mı?

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Derece kademe 4 yıllık mezunTeknik Hizmetler Sınıfının Haklarının İyileştirilmesi Lazım.BecayişTeknik hizmetler mi Gih mi

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