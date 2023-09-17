Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


17 Eylül 2023 06:54
Chp de genel başkan adaylığı yarışı başladı.

Genel başkan adaylarına hayırlı olsun.Ozgur özel ve öymen adayligini açıkladı. Hayırlı olsun.


gazanya
Şube Müdürü
17 Eylül 2023 06:56

Sene 1972.Ecevit inönünün karşısına 500 delegeyle cıktı.Genel başkan oldu Ecevit.


gazanya
Şube Müdürü
17 Eylül 2023 06:58

Inönü seçimleri Ecevitin kazanmasına tepki gösterdi partiden ve millet vekilliğinden istifa etti.


gazanya
Şube Müdürü
17 Eylül 2023 07:00

Kemal bey herkes istediği gibi genel baskan adayi olabilir dedi.Ve kimseye gönül koymadığı açıkça belli.


gazanya
Şube Müdürü
17 Eylül 2023 07:01

Buda demektir ki o zamandan bu yana çok şeyler değişmiş.chp yönetimi daha şeffaf bir yapıda.


gazanya
Şube Müdürü
17 Eylül 2023 07:03

En cok oyu alan kazanır.Ve kaybedene kazananı tebrik etmeli ve sessizce çekilmelidir.


gazanya
Şube Müdürü
17 Eylül 2023 07:04

Liyakatli bir yönetim anlayışına yakıdansa budur.

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Chp de genel başkan adaylığı yarışı başladı.Dış Politika

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