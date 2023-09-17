Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Eylül 2023 09:39
Ders Saatleri ve Öğrenciler

)Şura'da bir ara ders saatlerinin düşürülmesi kararı alınmıştı. Derslerin tamamına yakınının akademik olması da cabası. Çocukların gözlerindeki yorgunluk, iyi bir hocanın suni teneffüsleri ile ara ara ışıldamalar yaşaması ve daha sonra ara ara -bünyeye göre- komaya girmeler. Kurs saatlerini de buna eklersek durum ortaya çıkar.

Bir de bu yıl obezite ile mücade için okula girişlerde sabah sporu önerilmişti. Bazı sınıflarda hiç Beden Eğitimi dersi olmaması (seçilmemesi) ise trajikomik bir olay.

Çocuklar okul saatleri haricinde kendilerine ayıracak, dinleyecek; kendilerini geliştirecek, belki o dersler içinden ilgisi olan birisine ya da ilgilendiği alana veya spor, musiki vb. işler için zaman bulmaları şu anda çok zor. Şura kararlarını duyunca isabet etmişler, demiştim. Şimdi unutuldu.

19 Milli Eğitim Şûrası Kararları (2-6 Aralık 2014)

1.3.2. Bütün ortaokullarda haftalık ders saati sayısı toplamının en fazla 30 ders saati olması (Zorunlu ders saati sayısının 25, seçmeli ders saati sayısının 5 olması)

1.4.4. Bütün ortaöğretim kurumlarında haftalık ders saati sayılarının azaltılması


Kagiş
Müsteşar
17 Eylül 2023 10:15

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin ders saati ağırlığı çok fazla! günlük 9-10 saat ders gören bir öğrenci, akşamleyin evine pert olmuş vaziyette gidiyor!! 9. sınıfa başlayan öğrenciler ders programının yoğunluğundan çok şikayetçiler!


majesteleri7
Şube Müdürü
17 Eylül 2023 10:52

Ders saatleri düşer bu sefer bizimkiler norm fazlası olduk diye ağlarlar.ek dersim gitti diye bağırırlar.veliler öğlen 2.30 da ders bitiyo ben napıyım bu çocuğu nereye gönderiyim der.benim öngörüm şimdiki duruma şükredin bu bakan daha da artırabilir haberiniz olsun.8-5 mesai dese alkışlayacak çok vatandaş var yatıyolardı iyi oldu diye

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