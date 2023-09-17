Ders Saatleri ve Öğrenciler

)Şura'da bir ara ders saatlerinin düşürülmesi kararı alınmıştı. Derslerin tamamına yakınının akademik olması da cabası. Çocukların gözlerindeki yorgunluk, iyi bir hocanın suni teneffüsleri ile ara ara ışıldamalar yaşaması ve daha sonra ara ara -bünyeye göre- komaya girmeler. Kurs saatlerini de buna eklersek durum ortaya çıkar.

Bir de bu yıl obezite ile mücade için okula girişlerde sabah sporu önerilmişti. Bazı sınıflarda hiç Beden Eğitimi dersi olmaması (seçilmemesi) ise trajikomik bir olay.

Çocuklar okul saatleri haricinde kendilerine ayıracak, dinleyecek; kendilerini geliştirecek, belki o dersler içinden ilgisi olan birisine ya da ilgilendiği alana veya spor, musiki vb. işler için zaman bulmaları şu anda çok zor. Şura kararlarını duyunca isabet etmişler, demiştim. Şimdi unutuldu.

19 Milli Eğitim Şûrası Kararları (2-6 Aralık 2014)

1.3.2. Bütün ortaokullarda haftalık ders saati sayısı toplamının en fazla 30 ders saati olması (Zorunlu ders saati sayısının 25, seçmeli ders saati sayısının 5 olması)

1.4.4. Bütün ortaöğretim kurumlarında haftalık ders saati sayılarının azaltılması