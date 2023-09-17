Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Eylül 2023 10:25
Aynı ünvanda Bakanlık Maaşı
Aynı ünvanda 657 4b li personelin ek gelirleri dışındaki maaş durumu tüm bakanlıklarda aynı mıdır ? Bir bakanlık 24 verirken bir bakanlık 23 verir mi ham maaş olarak ?

umutXx
Şube Müdürü
17 Eylül 2023 11:18

bir kaç kalemle fark oluşturursa değişir hocam. her bakanlığın bütçe kalemleri farklıdır.

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