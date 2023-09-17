Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Eylül 2023 10:26
kadro

Arkadaşlar Merhaba Erzurum'da Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurumunda sözleşmeli büro personeli olarak çalışmaktayım. Yılbaşından sonra atandım. Benimle aynı yada yakın puan alan arkadaşlarım merkezi atama da kadrolu olarak yerleşti. şimdi ben bu durumda 3+1 yıl sonra kadro alabilir miyim?

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