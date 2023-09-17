Meslektaş tarafından tehdit almak?

TCK 106 tehdit ve 125 hakaret suçundan adli soruşturma mahkeme aşaması karar bununla beraber idari soruşturma. pek bişey çıkmaz. kanımca. insanın eşinin yanında o hakaretleri tehditleri duyması kötü olsa dahi uymamak en güzeli. o onun karaktersizliği... mümkün mertebe muhatap olmayın başka yerden bulur o.

TCK 106 tehdit ve 125 hakaret suçundan adli soruşturma mahkeme aşaması karar bununla beraber idari soruşturma. pek bişey çıkmaz. kanımca. insanın eşinin yanında o hakaretleri tehditleri duyması kötü olsa dahi uymamak en güzeli. o onun karaktersizliği... mümkün mertebe muhatap olmayın başka yerden bulur o.