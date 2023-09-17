Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Eylül 2023 10:50
Meslektaş tarafından tehdit almak?

Malesef Aynı lojmanda oturduğum komşum ve meslektaşımın 20 yaşlarındaki reşit çocuklarının alışkanlık haline getirdikleri benim küçük çocuklarıma hakaret ve tehdit sonucu, bu şahıslarla adli vakalik olduk ve ifade verdik.Meslektas şahitlerin önünde bana tekme savurup seni öldüreceğim dedi ve eşimi de çocukları ve şahsın eşi kısmen darp ettiler. Bu durumda bizi bekleyen durum ne olur.


Öy71
Aday Memur
17 Eylül 2023 11:07
Hangi il

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
17 Eylül 2023 11:16
TCK 106 tehdit ve 125 hakaret suçundan adli soruşturma mahkeme aşaması karar bununla beraber idari soruşturma. pek bişey çıkmaz. kanımca. insanın eşinin yanında o hakaretleri tehditleri duyması kötü olsa dahi uymamak en güzeli. o onun karaktersizliği... mümkün mertebe muhatap olmayın başka yerden bulur o.
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