Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
17 Eylül 2023 11:03
Tayin ile ilgili

Arkadaşlar 27 ocak 2020 de işe başladım. 27 ocak 2024 de 4 yılım doluyor. Ocak ayındaki iller arası tayine başvurabilir miyim?


yldrcell
Şef
17 Eylül 2023 11:17

hayır. başvurular aralık sonunda alınıyo çünkü


mhmt13301
Aday Memur
17 Eylül 2023 11:19
Teşekkür ederim abii
Toplam 2 mesaj

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