Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Eylül 2023 11:20
81 il 100 il OLURSA?

Önümüzdeki dönemde 81 il 100 il olursa yeni illere bulunduğumuz ilden tayin hakkı tanırlar mı şartlar nasıl olur?

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